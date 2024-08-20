Зеленський анонсував появу нового міністерства: чим воно займатиметься

Як повідомив президент, сферою відповідальності нової інституції будуть мільйони українців у інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист спільних інтересів як нації.

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції – фактично "міністерства української єдності". Це відомство протидіятиме російським впливам на українців, передусім, за кордоном

Про це глава держави заявив під час виступу на нараді керівників закордонних дипустанов України у Дніпрі 20 серпня.

Зеленський сказав, що слід модернізувати державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, її захисту, "зміцнення наших позицій у світі". На думку президента, для цього Україна повинна посилити свою інституційну присутність у країнах-партнерах.

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Як зазначив глава держави, що це буде зроблено двома шляхами. Один із них – створення "міністерства української єдності".

"Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що Росія використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема, скерований на українців.

Президент сказав, що не врегульовані багато аспектів духовної незалежності українського народу, а Росія використовує власні церковні структури для агентурної роботи та сіяння розколів.

"Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України – раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном", – зазначив глава держави.

На його думку, одна лише система МЗС України із цим не впорається, адже "йдеться про мільйони українців".

"Буде неправильним і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі", – анонсував Зеленський.

Він назвав ще одним шляхом посилення інституційної присутності України у країнах-партнерах ухвалення рішення про відкриття нових консульств за кордоном, зокрема, в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції.

До слова, у липні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців, які проживають за межами країни, та закликав їх взяти участь у війні проти ворога.

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