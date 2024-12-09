Зеленський анонсував розмову з Байденом про запрошення України до НАТО

Зеленський також пояснив, чому не розмовлятиме про запрошення до НАТО із Трампом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що збирається обговорити із президентом США Джо Байденом питання запрошення держави до НАТО.

Про це глава держави сказав у коментарі кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна".

Зеленський заявив, що планує найближчим часом зателефонувати Байдену та зачепити питання запрошення України до НАТО. Розмовляти про це з новообраним президентом США Дональдом Трампом складно, адже він ще офіційно не вступив на посаду.

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"Що стосується, наприклад, запрошення до НАТО, то тут складно, щоб говорити з президентом Трампом, тому що він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав. І я збираюся, до речі, зателефонувати найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, й порушити саме питання щодо запрошення до НАТО", – розповів президент України.

Він зазначив, що багато чого залежить від позиції чинного американського президента.

"І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що на сьогодні ще, доки він не в Білому домі, від нього не залежить", – додав Зеленський.

До слова, за інформацією видання NV, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у США запропонував команді Трампа вести війну до кордонів 2022 року. Також однією з умов був вступ до НАТО. Однак трампісти сприйняли це прохолодно та негативно.

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