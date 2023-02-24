Зеленський анонсував важливі дипломатичні зустрічі і розповів про співпрацю з іншими країнами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори з іноземними делегаціями.

Український лідер виступив з традиційним зверненням до нації.

Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Іспанії, який прибув у Київ. Іспанія стала частиною нашої танкової коаліції. Іспанія допомогла нам із захистом нашого неба. Є багато інших параметрів підтримки – як уже здійсненої, так і запланованої.

Президент зустрівся з делегацією глобальної парламентської мережі «Об’єднані для України». Це представники 13 парламентів європейських країн та Європарламенту. Тематика зустрічі абсолютно зрозуміла – зброя для наших воїнів, санкції проти держави-терориста, реалізація наших мирних ініціатив, зокрема формули миру.

Глава держави говорив із президентом Єгипту, зокрема й про захист міжнародного права, і про нашу роботу для відновлення продовольчої безпеки, і про деякі аспекти двосторонніх відносин.

«Значну частину цього дня присвятив підготовці до дипломатичних заходів. Маємо зробити все, щоб вони стали результативними для України. Справді вагомими не лише з погляду символізму, бо буде 24 лютого. Але й з погляду реальної користі для нашого захисту», - резюмував український президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів про небезпеки та ситуацію на всіх напрямках фронту.

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