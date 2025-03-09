Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії для переговорів з США

Цього тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників Сполучених штатів та України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирушить до Саудівської Аравії, де відбудуться тристоронні переговори за участю України, Сполучених Штатів та Саудівської Аравії.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Буде мій візит до Саудівської Аравії. Також на сьогоднішній день ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії, Україні та Сполучених Штатах. Сподіваємось на результат. І це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників Сполучених штатів та України.

Читайте також: