Зеленський анонсував візит Макрона до України і заінтригував допомогою Франції

Володимир Зеленський розповів про приїзд президента Франції до України.
Президент України Володимир Зеленський анонсував візит свого колеги – президент Франції Еммануеля Макрона до України.
Про це він розповів на форумі "Україна. Рік 2024".
"Ми очікуємо приїзду Еммануеля Макрона до України. І він тут буде. Я розумію, коли буде. Через безпеку не кажу конкретну дату. Це буде незабаром. Я думаю, що там з'являться ще деякі деталі щодо підтримки України. Важливі. Нові", - прокоментував президент.
Нагадаємо, Зеленський прокоментував надання далекобійних ATACMS.
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