Зеленський анонсував візити до Саудівської Аравії та Туреччини

Президент України Володимир Зеленський поїде на зустріч до Саудівської Аравії, яку раніше анонсував президент США Дональд Трамп.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я маю офіційний візит до Еміратів з дружиною, з першою леді, тому що у нас є велика гуманітарна програма і питання обміну ув’язненими. По-друге, після цього я відвідаю Саудівську Аравію з тими самими питаннями та іншим партнерством. Це буде протягом двох або трьох днів. У мене буде три зустрічі з президентом Ердоганом у Туреччині. Я не буду зустрічатися з росіянами, але я не буду зустрічатися там і з американцями", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 13 лютого 2025 року, що очікує особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, припустивши, що вони, ймовірно, спочатку зустрінуться в Саудівській Аравії.

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