Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу – ЗМІ

Перш за все, йдеться гарантії безпеки з боку США за зразком тих, які були надані Японії, Південній Кореї та Філіппінам.

Президент України Володимир Зеленський знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій. Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту – без визнання нового кордону – в обмін на певні зобов’язання Заходу.

Про це йдеться у статті видання Corriere Della Sera.

У публікації йдеться, що у військовому плані українське керівництво чекає на осінні дощі, щоб унеможливити просування російських військ до грудня: через три місяці Київ розраховує отримати ще тисячі ракет для захисту.

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Але Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він, наприклад, знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, адже це дуже непопулярно для будь-якого українського політика.

"Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії – без визнання нового офіційного кордону – в обмін на певні зобов’язання Заходу. По-перше, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам. Але з Риму, Парижа та Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу, що дало б Україні горизонт зростання", – йдеться у статті.

Автори зазначили, що це буде нелегко, адже президентові Росії Володимирові Путіну недостатньо тих територій, які він уже захопив кров'ю мільйона людей. Диктатор хоче насамперед дестабілізувати Україну та контролювати її політично.

У матеріалі звертається увага, що бюджет російського оборонного апарату 2025 року зросте приблизно до 130 млрд дол. (цього року було 108 млрд. дол.). Більше того, цьогоріч РФ вирахує від експорту нафти 190 млрд дол. Це більше, ніж до повномасштабної війни.

"Поки санкції не стануть сильнішими, згинаючи російську військову машину, у Путіна немає причин сідати за стіл мирних переговорів", – зазначило видання.

До слова, видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Зеленський пом'якшив свою позицію щодо переговорів із Росією та шукає "більш гнучкий підхід" для завершення війни.

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