Зеленський чекає на діалог з Кремлем у будь-яких форматах і нагадує про 10 кроків для миру на Донбасі

Зеленський чекає на діалог з Кремлем у будь-яких форматах і нагадує про 10 кроків для миру на Донбасі

Глава держави запевнив, що готовий як до прямих перемовин з президентом Росії, так і в тристоронньому форматі із залученням президента США.

У вівторок, 21 грудня, під час спілкування з журналістами після загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора" президент України Володимир Зеленський нагадав про ініціативи України щодо припинення війни та мирного врегулювання на Донбасі та заявив про готовність до перемовин у будь-яких форматах за участю Російської Федерації.

Про це повідомили на сайті президента України.

“Ми постійно готуємо та ініціюємо різні документи, різні кроки, щоб нам не закидали, що ми чогось не хочемо. Ми не просто говоримо. Ми кажемо, що готові виконувати”, – зазначив Зеленський.

Український президент також зробив акцент на тому, що готовий до прямих перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним в будь-якому форматі.

Також читайте Канцлер Німеччини під час першої телефонної розмови з Путіним закликав РФ до негайної деескалації

“Ми готові й на прямий діалог, нам все одно, в якому форматі. Потрібна готовність”, – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента робота над можливими переговорами в різних форматах все ще триває. “Є Нормандський формат. Є спілкування президента Сполучених Штатів Америки з президентом Росії, відбуваються розмови радників з питань безпеки цих держав. І в нас відбуваються різні розмови. Йде багатовекторна розмова”, – зазначив він.

Як повідомляє видання “Європейська правда”, у розмові з журналіста Зеленський припустив можливість виходу на двосторонню (Україна-РФ) або тристоронню (Україна-РФ-США) зустріч.

Окрім того, президент Зеленський нагадав, що Україна запропонувала свою ініціативу - 10 кроків, які можна виконати із залученням держав-учасниць Нормандського формату та США.

“Ми передали ці кроки і президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині”, – повідомив глава держави.

Президент України також зауважив про готовність держави рухатися до НАТО і сподівається на її участь в саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді у 2022 році.

“Для нас найголовніша подія – щоб ми там були присутні в тій чи іншій ролі, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретну перспективу з чітко визначеними датами – впродовж якого терміну нас бачать рівноправним членом Альянс”, - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи, і здійснюють обстріли українських позицій. В результаті обстрілів поранений український військовий.

Читайте також: