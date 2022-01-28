Зеленський дає інтерв'ю іноземним ЗМІ: онлайн-трансляція

Зустріч розпочнеться орієнтовно о 17:15. Інших деталей Офіс президента поки не розголошує.

Сьогодні, 28 січня, президент України Володимир Зеленський відповість на запитання іноземних журналістів.

Брифінг президента Зеленського за участю іноземних ЗМІ дивіться на YouTube-каналі та Facebook-сторінці ТСН.

Зустріч розпочнеться орієнтовно о 17:15. Інших деталей Офіс президента поки не розголошує.

Нагадаємо, що CNN написало, що Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ: Україна і США заперечили. Вчора президенти США та України провели другу за місяць телефонну розмову.

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