Зеленський дав ляпаса Сі: Портников прогнозує погіршення відносин України та Китаю

На думку Портникова, Сі Цзіньпін відчуває особисту образу через Саміт миру і цього Зеленському не забуде ніколи.

Китай запрошували на Саміт миру у Швейцарії, але Пекін відмовився від участі сам, натомість намагався зірвати захід. Тепер є загроза, що відносини між КНР та Україною можуть погіршитися.

Таку думку висловив український журналіст і політичний аналітик Віталій Портников, передає "Радіо Свобода".

"(Сі Цзіньпін) намагався дати ляпас, у нього не вийшло, вони тепер і лютують, тому що він хотів зірвати Саміт миру. А на Саміт миру приїхало скільки країн?.. Так хто кому дав ляпаса? Сі хотів дати ляпаса Зеленському, але Зеленський в результаті дав ляпаса Сі", – каже Портников.

На його думку, тепер, після Саміту миру, Китай почувається в певній міжнародній ізоляції навіть на Глобальному Півдні, тому що такі країни БРІКС, як Індія, Бразилія, Південно-Африканська республіка, а також Саудівська Аравія, приїхали до Швейцарії.

"Вони понизили рівень представництва, але були. Тож у цьому плані це ляпас. І тепер стосунки між Китайською народною республікою та Україною будуть ще гіршими. Сі Цзіньпін цього Зеленському не забуде ніколи", – переконаний Портников.

Раніше Віталій Портников заявив, що Китай зацікавлений в успіху російських окупантів в Україні.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся Всесвітній саміт миру, на якому були присутні представники близько ста країн.

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