Зеленський до учасників Давосу: НАТО – найкраща гарантія безпеки для України

Президент наголосив, що Росія робить все від неї можливе, аби шлях України до НАТО не був коротким.

Членство в НАТО буде "найкращою гарантією безпеки" для України, однак Росія робить все можливе, аби запобігти цьому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він наголосив, що Україна має отримати гаранті безпеки від подібної агресії в майбутньому, оскільки наша держава поки що не є членом НАТО.

"Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. Росія також це розуміє і бореться за те, щоб шлях України до НАТО не був коротким. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей. Однак ми вже запропонували – поки ми ще на цьому шляху – гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції", – зазначив Зеленський.

Президент прокоментував слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який напередодні на Всесвітньому економічному форумі заявив, що Росії слід дати можливість бути членом світового порядку.

Глава держави зауважив, що Росія вже заслужила місце серед терористів.

"Наш пріоритет сьогодні – зустріти різних політичних лідерів і діячів, тих, хто ще має вплив або мав його донедавна, щоб вони змогли визнати велику помилку, яку зробив Путін, щоб вони визнали, що це – агресія Росії", – відповів Зеленський.

На його думку, ці діячі мають тиснути на Росію, щоб вона завершила свою криваву агресію.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на форумі в Давосі закликав до швидких рішень щодо зброї для України. ТСН.ua публікував повний текст виступу глави держави.

Президент пояснив учасникам Форуму, що Росія скористалася уповільненням бойових дій, і тим часом посилюється, щоб взяти реванш.

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