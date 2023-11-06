Зеленський доручив готувати президентські вибори і назвав дату — нардеп Гончаренко

Вибори президента в Україні начебто повинні відбутися в останню неділю березня наступного року.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення провести наступні президентські вибори 31 березня 2024 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, Зеленський дав доручення Офісу президента готуватись до виборів в останню неділю березня 2024 року, тобто в конституційний термін.

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“Пояснити таке рішення суспільству вони [команда президента Зеленського] збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на тлі того, що Путін в березні [2024 року] планує провести вибори", - повідомив Гончаренко.

Водночас нардепа запевнив, що західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.

"Немає жодних публічних чи не публічних вимог [проведення виборів]. Це ніяк не повʼязано з нашими партнерами. Це виключно політичні завдання, які перед собою ставить Офіс президента. Мова йде виключно про президентські вибори. Оскільки парламентські прямо заборонені Конституцією України", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Володимир Зеленський зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.

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