Зеленський доручив Міноборони і розвідці "розібратися" з допомогою від США

Зеленський наголосив, що зараз Україна набагато стійкіша, ніж була 2022 року, на початку повномасштабної агресії РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру оборони Умєрову та іншим чиновникам отримати точну інформацію про військові поставки після того, як США оголосили про призупинення допомоги.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 4 березня.

"Сьогодні в багатьох одне питання: що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", – сказав Зеленський.

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Він визнав, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали зі США, і вже був прецедент зупинки допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

"Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 2022-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", – зазначив президент України.

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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗРОБИВ ЗАЯВУ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ДОПОМОГИ ВІД США

Раніше віцепрезидент Ді Венс розповів, що потрібно Україні, щоб США відновили допомогу.

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