Зеленський доручив РНБО перевірити, за що 134 українців перебувають під санкціями США

РНБО перевірить особи громадян та підстави, на яких вони опинилися у "чорному списку".

Рада національної безпеки і оборони перевірить дані 134 громадян України, щодо яких США ввели санкції, і в разі потреби ухвалюватиме відповідні рішення.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції у п'ятницю, 4 червня.

"Ми отримали протокольні доручення від президента України з'ясувати, хто з громадян України на сьогодні є під санкціями США, що це за громадяни і на підставі чого вони там опинилися", - сказав Данілов.

За його словами, під санкціями Мінфіну США опинилося 130 українців, а у санкційному списку Держдепу США перебувають 4 громадянина України.

"Загалом на сьогодні під санкціями США перебувають 134 громадянина України. Ми дали доручення СБУ, Кабінету Міністрів, Службі зовнішньої розвідки по кожному громадянину перевірити інформацію, на підставі яких порушень проти них були застосовані санкції США, для прийняття відповідних рішень у разі необхідності на наступних засіданнях РНБО", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар РНБО назвав перших 20 осіб, яких виселяють з елітних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. У переліку опинилися колишні посадовці.

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