Зеленський хоче, щоб обмеження проти українських олігархів автоматично діяли і за кордоном — Малюська

Зеленський хоче, щоб обмеження проти українських олігархів автоматично діяли і за кордоном — Малюська

Малюська вважає, що статус олігарха "автоматично" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном, але це потрібно нормативно врегулювати.

Президент Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО доручив розробити механізм взаємодії із закордонними партнерами, щоб обмеження, які поширюватимуться на українських олігархів, діяли і за кордоном.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Рада".

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"Щоб наші партнери також реагували і встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", – сказав очільник Мінюсту.

Міністр переконаний, що статус олігарха "автоматично" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

"Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", – підсумував Малюська.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав "антиолігархічний"закон. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

РНБО почне вносити імена до реєстру олігархів наприкінці травня 2022 року, раніше повідомляв міністр юстиції Денис Малюська.

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