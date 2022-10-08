Зеленський дотепно прокоментував вибух на Кримському мосту та запропонував окупантам полон

У Криму сьогодні було хмарно, але на півострів та українців чекає сонячне майбутнє.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибух на Кримському мосту та запевнив громадян у сонячному майбутньому без окупантів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 8 жовтня.

"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і здебільшого сонячний день. На значній території – близько 20 градусів тепла й сонце. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму", – заявив Зеленський.

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"Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишатися – будь-який окупант може знайти спосіб здатися в український полон", – зауважив президент.

Він додав, що Україна гарантує всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій.

"Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо", – наголосив глава держави.

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