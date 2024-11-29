Зеленський готовий до припинення вогню у разі вступу України до НАТО

Членство в НАТО потрібно запропонувати неокупованим частинам країни, щоб покласти край “гарячій фазі війни”.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо неокуповану територію України можна буде взяти “під парасольку НАТО”.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю головному кореспонденту Sky News Стюарту Рамзі.

Таку заяву Зеленський зробив, коментуючи один із планів новообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, який передбачає можливість поступки територіями, окупованими Росією.

Зеленський сказав, що членство в НАТО потрібно запропонувати неокупованим частинам країни, щоб покласти край “гарячій фазі війни”, якщо саме запрошення до НАТО визнає міжнародно визнані кордони України.

“Треба зробити це швидко. І тоді [окуповані] території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом”, - цитує видання українського президента.

Володимир Зеленський також сказав, що припинення вогню потрібне, щоб “гарантувати, що Путін не повернеться”, щоб захопити більше території України.

Він сказав, що НАТО має “негайно” прийняти частину України, яка залишається під контролем Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву приєднатися до Альянсу під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Генсек НАТО закликав піти далі в підтримці України

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