Зеленський готовий до тристоронньої розмови з Ердоганом та Путіним — прессекретар президента України

Зеленський готовий до тристоронньої розмови з Ердоганом та Путіним — прессекретар президента України

Український лідер не заперечує проти можливості провести спільні телефонні переговори з турецьким президентом та господарем Кремля.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що українська сторона готова розглянути тристоронній формат переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та президентом РФ Володимиром Путіним.

Заяву речника Зеленського цитує видання “Дзеркало тижня”.

Для того, щоб такі переговори відбулися, стверджує Нікіфоров потрібна насамперед згода господаря Кремля.

За його словами, українській стороні не відомо про такі домовленості, які, ймовірно, велися між Ердоганом та Путіним, але заперечувати проти такого формату переговорів український президент не буде.

"Наскільки це відповідає дійсності, не можу сказати - ці домовленості відбувалися між президентом Туреччини та Росії. А що стосується позиції офісу президента України, якщо президент Росії дасть свою згоду, ми теж розглянемо таку пропозицію", - повідомив Нікіфоров.

Як відомо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив лише двосторонню розмову Путіна та Ердогана.

Нагадаємо, що президент Туреччини анонсував проведення окремих телефонних розмов з російським та українським лідерами в понеділок, 30 травня.

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