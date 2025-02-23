Зеленський готовий відмовитися від посади заради миру в Україні: ключова заява президента

Уряд та президент активно працює на гарантіями безпеки для країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити пост президента України, якщо це буде необхідно для досягнення миру в країні. Він підкреслив, що його головний фокус сьогодні полягає в забезпеченні миру, а не у владарюванні протягом десятиріч.

Про це заявив він на пресконференції "Україна. Рік 2025".

“Моя мета зараз – це мир для України в 2025 році. Якщо для цього потрібно залишити посаду, я готовий це зробити, – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що він активно працює над гарантіями безпеки для України, розглядаючи різні варіанти, зокрема членство в НАТО, яке він вважає найдешевшим варіантом безпеки для країни.

За його словами, переговори з партнерами, включаючи Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, будуть продовжуватися на рівні гарантій безпеки.

“Для нас дуже важливо, щоб Україна була представлена на столі переговорів. Це наш стіл, і ми маємо право визначати його напрямок”, – підкреслив Зеленський.

Президент також звернув увагу на великий внесок США в підтримку України, заявивши, що Сполучені Штати надають найбільшу допомогу у порівнянні з іншими країнами.

Він висловив подяку за підтримку і зазначив, що навіть допомога у розмірі 100 мільярдів доларів є надзвичайно важливою для зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, наразі Зеленський не готовий підписати угоду про корисні копалини.

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