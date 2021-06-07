Зеленський готовий зустрітися з Байденом до саміту з Путіним: подробиці

Він розуміє, що через графік президента США цього може не статися.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися.
Про це він заявив в інтерв'ю сайту Axios.
"Будучи гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю", — заявив український лідер.
Говорячи про майбутній саміт президентів США і Росії, український лідер зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською владою для консультацій.
"Ще немає, і я вважаю, рішення лежить на них", — сказав український президент.
Зеленський додав, що якщо США вирішили не радитися з Україною, то це буде великою помилкою.
Зауважимо, що раніше про таке бажання українського президента спершу повідомляли українські ЗМІ, а пізніше наміри Зеленського поговорити з Байденом до його зустрічі з Путіним підтвердив глава українського МЗС Дмитро Кулеба, запевнивши, що вони ретельно готують "і порядок денний, і узгодження всіх логістичних аспектів цих контактів ".
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують озвучити, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна великим ризиком для України є те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".
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