Зеленський готовий зустрітися з Байденом до саміту з Путіним: подробиці

Він розуміє, що через графік президента США цього може не статися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися.

Про це він заявив в інтерв'ю сайту Axios.

"Будучи гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю", — заявив український лідер.

Говорячи про майбутній саміт президентів США і Росії, український лідер зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською владою для консультацій.

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"Ще немає, і я вважаю, рішення лежить на них", — сказав український президент.

Зеленський додав, що якщо США вирішили не радитися з Україною, то це буде великою помилкою.

Зауважимо, що раніше про таке бажання українського президента спершу повідомляли українські ЗМІ, а пізніше наміри Зеленського поговорити з Байденом до його зустрічі з Путіним підтвердив глава українського МЗС Дмитро Кулеба, запевнивши, що вони ретельно готують "і порядок денний, і узгодження всіх логістичних аспектів цих контактів ".

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують озвучити, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна великим ризиком для України є те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".

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