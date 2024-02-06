Зеленський хоче нову топкоманду, "яка думає, що ми можемо перемогти" – The Times

За оцінками політолога, звільнення Залужного було б надзвичайно непопулярним серед військових та цивільних. Окрім того, такий крок може зробити його суперником на президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський припустив, що він перебуває на порозі звільнення надзвичайно популярного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в межах радикальної зміни високопосадовців. Це крок, який, ймовірно, розлютить багатьох в армії.

Про це пише британську видання The Times.

Зеленський – про звільнення Залужного

"Потрібне перезавантаження, новий початок", – сказав Зеленський італійському медіа Rai News, коментуючи чутки про те, що він збирається замінити Залужного.

"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну цілої низки вищих урядовців, а не лише в певному секторі, наприклад, у військовому", – сказав глава держави.

Зеленський додав: "Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі. Ми не можемо падати духом, підводити себе, ми повинні мати правильну позитивну енергію". Він не назвав імен інших чиновників, яких планує замінити.

Видання звернуло увагу, що згідно з опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, незважаючи на невдалий літній контрнаступ, Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%. На другому місці – Зеленський із показником у 77%. Також, за даними КМІС, близько 75% українців не схвалюють звільнення Залужного. Лише 2% вітали б таке рішення.

Автори публікації нагадали, що Зеленський викликав Залужного на зустріч минулого тижня, щоб запропонувати йому подати у відставку, а не бути звільненим. Кажуть, що генерал відповів, що прийме звільнення, але не піде у відставку.

Президент Володимир Зеленський і головком ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Офіс президента України

"Розрив між Зеленським і Залужним став відкритим у листопаді, коли генерал сказав The Economist, що війна зайшла в глухий кут. Речник Офісу президента заявив національному телебаченню, що коментар викликав "паніку" серед західних союзників України. Вважається, що Зеленський також ворогує із Залужним через повідомлення, що армія потребує пів мільйона нових призовників", – йдеться у статті.

Заміна Залужного була б надзвичайно непопулярною

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що заміна Залужного майже через два роки повномасштабної війни була б надзвичайно непопулярною серед військових і цивільних. Однак, за його словами, в армії розуміють, що будь-який серйозний виклик Зеленському зіграє на руку Росії.

"Я не очікую військового перевороту. Українські військові досить дисципліновані і розуміють, що повстання під час війни загрожує військовою поразкою. Крім того, не всі воєначальники підтримують Залужного. Але буде сильне невдоволення і в армії, і в суспільстві", – розповів Фесенко.

Видання зазначило, що багато хто сумнівається, що будь-яка заміна буде кращою від Залужного.

"Який новий підхід і хто його забезпечить? Я не бачу, хто б запропонував зовсім іншу стратегію і змусив її працювати", – написав у соцмережі X український військовий кореспондент Ілля Пономаренко.

The Washington Post із посиланням на офіційні особи США минулого тижня повідомила, що український уряд повідомив Білому дому про своє рішення звільнити Залужного. Американські чиновники сказали, що Вашингтон не висловлював своїх заперечень чи згоди.

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Водночас українські війська біля лінії фронту в Донецькій області побоюються раптової зміни військового керівництва країни.

"Це звільнення зараз було б недоречним, оскільки на полі бою ви не змінюєте командирів", – сказав у коментарі Reuters солдат із позивним "Тигр".

Інший боєць сказав, що неправильно звинувачувати Залужного у провалі українського контрнаступу.

У публікації вказано, що найкращою заміною Залужного вважається очільник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Однак у нього немає досвіду командування такою великою силою, і деякі повідомлення припускають, що він не захоче взяти цю роль.

Українські ЗМІ 5 лютого повідомляли, що Зеленський також може замінити начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала / Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Звільнення Залужного може зробити його суперником на президентських виборах

"Звільнення Залужного може зробити його суперником на президентських виборах. Хоча Залужний не продемонстрував жодних ознак наявності у нього політичних амбіцій, критики Зеленського бачать у ньому можливу заміну президента", – зазначається у статті.

На думку Фесенка, в разі звільнення Залужного, навколо нього почне формуватися широка коаліція опозиційних сил.

"Він набуде неформального статусу політичної альтернативи Зеленському і майбутнього кандидата на пост президента. Цілком ймовірно, що опозиція навіть під час війни почне підіймати питання про необхідність президентських і парламентських виборів", – припустив політолог.

До слова, 5 лютого міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву на відставку. Увечері того ж дня Зеленський анонсував кроки перезавантаження, "які подолають наявні проблеми в цій сфері (політики щодо ветеранів – ред.) і додадуть упевненості нашим людям".

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