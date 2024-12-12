Зеленський хоче ще раз поговорити з Байденом: Єрмак пояснив для чого

Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з чинним президентом США Джо Байденом, аби переконати його, що доки триває його каденція, він має юридичні можливості зробити рішучий крок і все ж таки запросити Україну до НАТО.

Про це розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

"Безумовно, президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом для того, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість, доки він ще на посаді, доки він ще має ці юридичні можливості, справді зробити такий важливий, історичний, я сказав би, крок і закрити всі ці 20 із лишком років, коли нам щось обіцяють кожного року, ми міняємо формулювання, але немає головного: немає простого кроку – взяти й запросити Україну в НАТО", – зазначив керівник ОПУ.

Єрмак також нагадав, що деякі офіційні особи та політичні експерти раніше неодноразово скептично заявляли, що Україні не вдасться отримати статус кандидата на членство в Євросоюзі "так швидко і під час війни". Ба більше, скептики відкрито заявляли, що не вірять "в якийсь там дуже великий, несподіваний успіх України на фронті" на третьому році війни, "але сталася Курська операція".

"І ми так багато разів уже здивували цей світ, що для президента головне, для всіх нас, для всієї команди – робити все, що ми можемо, і навіть більше для того, щоб досягти результату", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, Володимир Зеленський анонсував розмову з Байденом про запрошення України до НАТО. Він зазначив, що обговорюватиме це питання з Байденом, а не з Трампом, адже той є чинним президентом США і це питання перебуває у його компетенції, доки не відбудеться інавгурація наступного лідера країни.

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