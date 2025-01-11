Зеленський хоче звільнити секретаря РНБО Литвиненка – ЗМІ

За даними джерел видання, президент незадоволений роботою Литвиненка.
Президент Володимир Зеленський хоче звільнити секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олександра Литвиненка.
Про це пише видання NV з посиланням на власні джерела.
Президент, мовляв, останнім часом незадоволений роботою секретаря РНБО, який виявився для цієї посади "недостатньо ефективним і заслабким".
"Він не справляється з поставленими задачами, робота структури провалена", — зазначив співрозмовник видання.
Джерело додало, РНБО також має займатись інформуванням про поточну ситуацію на фронті, але наразі робить це недостатньо.
Водночас джерела Radio NV у Раді нацбезпеки та оборони відкидають подібні звинувачення. За їхніми словами, Литвиненко справляється з проведенням Ставки і санкціями.
"А більше не питають", — додав співрозмовник.
Нагадаємо, 26 березня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, замінивши його на цій посаді керівником служби зовнішньої розвідки Олександром Литвиненком. До цього призначення він очолював Службу зовнішньої розвідки.
Литвиненко також є доктором політичних наук, професором, а ще заслуженим діячем науки й техніки України, держслужбовцем другого рангу та генерал-майором запасу. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України".
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