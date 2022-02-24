Зеленський хотів порозмовляти з Путіним - у Кремлі мовчать

Росія відмовляється від переговорів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський хотів поспілкуватися із президентом Росії Володимиром Путіним. Проте жодної відповіді з Кремля не надійшло.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні вночі 24 лютого.

"Я ініціював телефонну розмову із президентом Російської Федерації. Результат – тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі", - сказав Зеленський.

Далі президент України звернувся до російського народу.

"Почуйте нас – народ та влада України хочуть миру! І йдеться не про світ за всяку ціну! Йдеться світ і принципах, справедливості, право на самовизначення, праві кожної людини без загроз. Це все важливо для нас та для світу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо: