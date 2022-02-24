Зеленський хотів порозмовляти з Путіним - у Кремлі мовчать

Росія відмовляється від переговорів з Україною.
Президент України Володимир Зеленський хотів поспілкуватися із президентом Росії Володимиром Путіним. Проте жодної відповіді з Кремля не надійшло.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні вночі 24 лютого.
"Я ініціював телефонну розмову із президентом Російської Федерації. Результат – тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі", - сказав Зеленський.
Далі президент України звернувся до російського народу.
"Почуйте нас – народ та влада України хочуть миру! І йдеться не про світ за всяку ціну! Йдеться світ і принципах, справедливості, право на самовизначення, праві кожної людини без загроз. Це все важливо для нас та для світу", - сказав Зеленський.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.