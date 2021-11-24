Зеленський і Дуда вдруге за місяць провели перемовини: про що говорили

Зеленський і Дуда вдруге за місяць провели перемовини: про що говорили

Зокрема, президенти обговорили спільні позиції щодо протидії "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це інформує пресслужба глави Української держави.

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"Президенти констатували, що відбувається гібридна атака, належне реагування на яку потребує спільних зусиль і взаємодії", — йдеться в повідомленні.

Зеленський розповів Дуді про ситуацію на Донбасі. Він наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії.

Очільники держав обговорили спільні позиції щодо протидії "Північного потоку-2", назвавши проєкт "безпековою загрозою для всієї Європи".

На завершення Зеленський порушив питання надання дозволів для українських автомобільних вантажних перевізників.

Зазначимо, що це вже друга розмова Володимира Зеленського та Анджея Дуди за цей місяць.

8 листопада вони обговорили міграційну кризу, яку спровокували дії режиму Лукашенка, а також домовилися обмінятися візитами.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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