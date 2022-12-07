Зеленський і "дух України" названі людиною року за версією TIME

Зазначається, що рішення Зеленського залишитися попри ризики бути вбитим стало прикладом, адже його підлеглим було складніше втекти.

Американський журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України".

Про це інформує сайт видання.

У матеріалі кореспондент видання Саймон Шустер пише, що успіх Зеленського як лідера воєнного часу залежав від того факту, що сміливість "заразна". Вона поширилась серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення Росії – коли всі зрозуміли, що президент залишається.

"Зеленський був адаптивним, навченим, аби нерви не здавали під тиском. Він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх", – йдеться у статті.

Там також зазначається, що рішення Зеленського залишитися попри ризики бути вбитим стало прикладом, адже його підлеглим було складніше втекти.

"Замість того, щоб рятувати своє життя, багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і кинулися захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами", – йдеться в матеріалі.

Фото: TIME

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що Зеленський названий людиною 2022 року також за версією британської газети Financial Times. У виданні вказали, що український президент "заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу".

Ще раніше, у вересні, Зеленський очолив список 50 найвпливовіших євреїв світу 2022 року за версією ізраїльського видання The Jerusalem Post.

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