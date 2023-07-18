Зеленський і Гутерреш обговорили збереження "зернової угоди"

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар ООН Антониу Гутеррешем обговорили збереження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал лідера України.

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен. Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти", - зазначив президент.

Зеленський і Гутерреш домовилися співпрацювати з відповідальними державами для відновлення продовольчої безпеки та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

Раніше ми повідомляли, що президент прокоментував вихід Росії із "зернової угоди" та нагадав, що Україна не підписувала прямого договору з РФ. Гуттереш вважає, що Путін намагається обміняти збереження "зернової угоди" на підключення підсанційного "Россельхозбанку" до платіжної системи SWIFT.