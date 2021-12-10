Зеленський і Макрон домовилися про зустріч у Брюсселі вже наступного тижня

Зеленський і Макрон домовилися про зустріч у Брюсселі вже наступного тижня

Лідери держав обговорили також безпекову ситуацію в Україні та впроваджені реформи.

Президент України Володимир Зеленський і Президент Французької Республіки Еммануель Макрон під час телефонної розмови домовились про зустріч.

Про це повідомила пресслужба Президента України.

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Відтак, лідери домовилися продовжити обговорення тем, про які йшлося під час телефонної розмови, вже під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня цього року.

Крім того, телефоном глави держав обговорили безпекову ситуацію навколо України, розблокування переговорного процесу в Нормандському форматі та енергетичну безпеку України в контексті "Північного потоку-2".

Володимир Зеленський висловив подяку Франції за своєчасну підтримку нашої держави під час нещодавнього загострення ситуації на українських кордонах. Зі свого боку Еммануель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії.

Еммануель Макрон позитивно оцінив зусилля Володимира Зеленського у впровадженні важливих реформ в Україні та підтвердив готовність французької сторони всіляко сприяти цим зусиллям.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько півтори години. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій та енергетичній сферах.

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