Зеленський і Макрон проведуть переговори у Парижі 7 червня - AFP

Сторони обговорять допомогу Україні для захисту від російських агресорів.

Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон проведуть зустріч у Парижі 7 червня.

Про це йдеться у повідомленні AFP із посиланням на Єлисейський палац.

У повідомленні вказується, що під час зустрічі сторони обговорять російську агресію проти України, а також допомогу, яку може надати Париж Києву.

"Оскільки російські удари на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі посилюються, два президенти обговорять ситуацію на місці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон відреагував на відмову Путіна від "олімпійського перемир'я".

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії вдалися до погроз Макрону щодо французьких військ в Україні.

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