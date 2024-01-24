Зеленський і Шольц обговорили безпекову угоду, яку можуть підписати вже "у найближчій перспективі"

Президент Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили безпекову угоду, яку країни можуть підписати "у найближчій перспективі".

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Дякую за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41", - написав Зеленський.

Лідери України та Німеччини обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки.

Також йшлося про початок фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. За словами президента, Німеччина відіграє важливу роль в цьому питанні.

Також обговорили питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу. Крім того, йшлося про підготовку угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі.

Угоди про гарантії безпеки для України

Першим безпекову угоду підписав прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув до Києва 12 січня з військовою допомогою.

Також відомо, що активізовано перемовини щодо аналогічної безпекової угоди України з Канадою. А її проєкт передано до Офісу президента Володимира Зеленського.

Тим часом Україна розпочала перемовини з Румунією про гарантії безпеки — з 9 державою, з якою їх ведуть.

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