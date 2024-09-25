Зеленський і Шольц провели переговори у незвичному форматі

За словами речника президента, через закритий формат нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна.
Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Сполучених Штатів 23 вересня зустрівся у Нью-Йорку з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зустріч відбувалася без перекладачів за зачиненими дверима.
Про це розповів речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.
"Лідери вирішили провести зустріч у форматі повного тет-а-тет, навіть без перекладачів, абсолютно за зачиненими дверима", – сказав він.
За словами Никифорова, через закритий формат нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна.
Раніше президент Зеленський в ООН розповів, що приведе Україну до миру. Також він заявив, що Росія хоче атакувати три українські АЕС.
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