Зеленський і Шольц провели переговори у незвичному форматі

За словами речника президента, через закритий формат нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна.

Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Сполучених Штатів 23 вересня зустрівся у Нью-Йорку з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зустріч відбувалася без перекладачів за зачиненими дверима.

Про це розповів речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

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"Лідери вирішили провести зустріч у форматі повного тет-а-тет, навіть без перекладачів, абсолютно за зачиненими дверима", – сказав він.

За словами Никифорова, через закритий формат нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна.

Раніше президент Зеленський в ООН розповів, що приведе Україну до миру. Також він заявив, що Росія хоче атакувати три українські АЕС.

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