Зеленський ініціює новий процес вибору керівника Академії сухопутних військ: як це відбуватиметься

Опитування триватиме до 17 січня, після чого буде призначено нового керівника.

Президент України Володимир Зеленський пропонує оновлення керівництва Академії сухопутних військ через "Армію+".

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

"Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури", — розповів президент.

Зеленський запропонував, щоб новий керівник Академії сухопутних військ був обраний через застосунок "Армія+". Він зазначив, що є п'ятеро професійних військових, які мають досвід цієї війни та відомі в армії, і вважає кожного з них гідним призначення, але залишає вибір за військовими через платформу.

Президент повідомив, що в "Армії+" стартує опитування щодо змін в Академії сухопутних військ та вибору її нового очільника. Опитування триватиме до 17 січня, після чого буде ухвалено рішення і призначено нового керівника.

Нагадаємо, до 28 лютого в Україні закінчується термін бронювання для військовозобов'язаних чоловіків. Ті, кого не забронюють роботодавці, можуть бути призвані на службу.

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