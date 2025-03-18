Зеленський із першою леді прибув до Фінляндії – що відомо

Літак, на борту якого він був, приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа 18 березня вдень.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибув до Фінляндії з офіційним візитом.

Про це Зеленський вже повідомив у соцмережі Facebook.

"Будуть зустрічі з президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній", — написав президент Зеленський.

За його словами, серед тем, які обговорять очільнкии, є оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України.

"Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни. Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою", — сказав Зеленський.

А у програмі першої леді передбачається освітня співпраця: розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зауважив, що саме очільник Кремля Володимир Путін затягує війну.

Читайте також: