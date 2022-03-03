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Зеленський: коли російські військові намагаються знайти собі їжу в магазині - це не воїни наддержави

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Зеленський: коли російські військові намагаються знайти собі їжу в магазині - це не воїни наддержави

"Заберіть їх додому" - сказав Зеленський. 

Коли російські військові намагаються знайти собі їжу в магазині - це не воїни наддержави.

Про це у своєму зверненні заявив глава української держави Володимир Зеленський. 

"Це - розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому.

Українці, кожен окупант має знати - вони тут нічого не отримають і нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше техніки, більше людей, це нічого не для них не змінює - куди б вони не зайшли, всюди їх знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них тут не буде жодної тихої хвилини.

Вони отримають від окупанта тільки одне - відсіч, люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо, що вони назавжди запам'ятають, що таке "вітчизняна війна". Так, для нас українців це - вітчизняна війна", - сказав Зеленський. 

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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