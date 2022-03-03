Зеленський: коли російські військові намагаються знайти собі їжу в магазині - це не воїни наддержави

Зеленський: коли російські військові намагаються знайти собі їжу в магазині - це не воїни наддержави

"Заберіть їх додому" - сказав Зеленський.

Коли російські військові намагаються знайти собі їжу в магазині - це не воїни наддержави.

Про це у своєму зверненні заявив глава української держави Володимир Зеленський.

"Це - розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому.

Українці, кожен окупант має знати - вони тут нічого не отримають і нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше техніки, більше людей, це нічого не для них не змінює - куди б вони не зайшли, всюди їх знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них тут не буде жодної тихої хвилини.

Вони отримають від окупанта тільки одне - відсіч, люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо, що вони назавжди запам'ятають, що таке "вітчизняна війна". Так, для нас українців це - вітчизняна війна", - сказав Зеленський.