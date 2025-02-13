Зеленський критично висловився про припинення вогню з Росією

Глава держави нагадав, як росіяни порушили фактичне припинення вогню у Чорному морі, що діяло у межах "зернового коридору".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зірве будь-яке потенційне припинення вогню в Україні, саме тому Києву необхідні гарантії безпеки.

Про це глава держави сказав журналістам під час відвідування Хмельницької АЕС 13 лютого.

Зеленський прокоментував потенційне припинення вогню.

"Які у нас варіанти з вами? Як може бути? От про ceasefire (припинення вогню – ред.) говорили. Я говорив, що ceasefire у нас вже був один: коридор, який по суті був ceasefire на воді, в Чорному морі. Так, ми з Туреччиною домовлялись і з рускіми ми домовлялись, що буде у нас харчове чи продуктове перемир’я. Вони все одно зірвали. Тому вони будуть зривати все у будь-якому випадку", – переконаний президент України.

Саме тому, наголосив він, Україні потрібні гарантії безпеки.

"Тому без гарантій безпеки не можна. А що це – гарантії безпеки? НАТО, сильна зброя, ракети, ядерна зброя – якісь стримуючий пакет. Або тоді будемо будувати, як я сказав, НАТО в Україні. І тоді, НАТО, зброя від вас, контингент від європейців і американців", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що за підрахунками українських військових, необхідний контингент у 100 тис. бійців.

Нагадаємо, напередодні президент України заявив, що не погодиться на "припинення вогню тільки заради припинення вогню". За його словами, без гарантій безпеки для України умовно через "два місяці" після припинення вогню РФ знову нападе.