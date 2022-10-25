Зеленський може дати Путіну по морді: Арестович припустив, чому на саміт G-20 можуть відправити Мішустіна

Арестович припустив, що Путін може перебувати у стані, "коли його не можна показувати людям уже фізично".

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію зі ЗМІ про те, що замість російського диктатора Володимира Путіна на саміт G-20 на Балі може вирушити прем’єр Михайло Мішустін.

Свій коментар радник ОП озвучив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Зауважимо, російські Telegram-канали з посиланням на співрозмовника в адміністрації президента РФ повідомили, що замість Путіна російську делегацію на саміт "Великої двадцятки" може очолити Мішустін.

Арестович висунув дві версії такого ймовірного рішення російського керівництва.

"Чому Путін не їде – зрозуміло: тому що він або перебуває у стані, коли його не можна показувати людям уже фізично, або вони просто бояться елементарного якогось "опускання" обличчя. Ну, і як пожартував один мій товариш, Зеленський – він же непередбачуваний. Він може просто підійти і дати йому по морді на камеру. Нехай Мішустін отримує по морді, а Путін посидить у будці – теж варіант", – припустив радник ОП.

"І що ти будеш, ядерний удар по Балі завдавати після цього? Що ти з цим робитимеш? Збивати літак Зеленського? Так він полетить таким маршрутом і в такому супроводі, що не вдасться збити", – додав Арестович.

Зауважимо, речник голови кремля Дмитро Пєсков згодом сказав, що наразі ще вирішується, хто представлятиме Росію на саміті G20.

Путін і Зеленський на саміті G20

Саміт країн-членів G-20 відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Голова МЗС країни Ретно Марсуді анонсувала, що участь у саміті "Великої двадцятки" візьмуть зокрема Путін та Зеленський.

В МЗС Росії раніше повідомили про згоду Путіна відвідати саміт G-20. Щодо Зеленського, то Україна поки не підтвердила і не спростувала його візит. Ймовірно, президент виступить через відеозв'язок.

Як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, учасники саміту G20 працюють над тим, щоби Путін почувався на зустрічі максимально ізольованим.

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