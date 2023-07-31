Зеленський може поїхати на Генасамблею ООН до Нью-Йорка: Bloomberg - про мирні ініціативи

Російського диктатора Путіна не буде на засіданні ООН.

Президент України Володимир Зеленський у вересні 2023 року може відвідати засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Там він може представити свою "формулу миру".

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, план дій буде обговорюватися цими вихідними на зустрічі, яку організовує Саудівська Аравія, куди запрошено понад два десятки країн. Очікується, що в Нью-Йорку Зеленський візьме участь в інших сесіях і зустрічах протягом тижня Генасамблеї ООН.

Речник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів.

У Києві наполягають на проведенні саміту щодо мирної формули під час сесії ООН. Але деякі союзники України не бажають цього через складну логістику, яка була б задіяна, і вважають за краще проводити заходи в рамках запланованого тижня.

За словами одного з джерел, деякі союзники також хотіли б, щоб до цієї концепції приєдналося більше країн з так званого глобального Півдня. Альтернативним варіантом могло б стати обговорення миру в Україні в Раді безпеки ООН, додали вони. У такому засіданні потенційно могла б взяти участь Росія.

Очікується, що диктатор Путін не приїде до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН.. Пересування російського диктатора суворо обмежене через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями у воєнних злочинах, пов'язаних з викраденням дітей з України.

Крім того, наступного місяця США можуть провести засідання Ради Безпеки, присвячене питанням захисту дітей, яке збігатиметься з Днем незалежності України, 24 серпня, кажуть джерела.

У четвер США проведуть у Раді безпеки засідання на тему "Голод і викликана конфліктами глобальна продовольча нестабільність", яке буде присвячене наслідкам війни після виходу Росії зі зернової угоди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий відвідати Бразилію на офіційне запрошення лідера цієї держави Лули да Сілви.

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