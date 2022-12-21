Зеленський може приїхати до Вашингтона та виступити у Конгресі: ЗМІ повідомили подробиці

Це може бути перший візит президента за кордон від початку війни

Президент України Володимир Зеленський може у середу, 21 грудня, відвідати Вашингтон та виступити у Конгресі.

Про це повідомляє видання Axios та американські журналісти з посиланням на свої джерела у Білому домі.

"Хоча деталі ще не визначено, поліція Капітолію США посилює заходи безпеки для можливого візиту в середу", - повідомили Axios численні високопоставлені джерела.

Президент України планує подякувати американському народу за фінансову та військову допомогу та закликатиме США надати більше фінансування.

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UKRAINIAN PRES VOLODYMYR ZELENSKY EXPECTED TO VISIT CAPITOL WEDNESDAY https://t.co/VKWH1McV6i — Punchbowl News (@PunchbowlNews) December 20, 2022

Поїздка президента України до США залежить від безпекових питань, проте у листі до колег у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі попросила всіх членів бути фізично присутніми на сесії в середу ввечері, додавши, що "будь ласка, будьте присутні для особливої ​​уваги до демократії в середу ввечері".

Про запланований візит Зеленського також повідомляють й інші американські журналісти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де точаться одні із найзапекліших боїв із російськими окупантами. Там українські воїни подарували президенту прапор України, який він пообіцяв передати до США.

Видання CNN повідомило, що США в наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні електронне обладнання Joint Direct Attack Munition (JDAM), яке здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби", та системи ППО Patriot. Про це у Білому домі можуть оголосити вже цього тижня.

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