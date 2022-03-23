"Зеленський може розраховувати на нашу допомогу": Шольц висловив підтримку Україні

Канцлер зауважив, що антиросійські санкції працюють.

Український президент Володимир Зеленський може розраховувати на допомогу Німеччини.

Таку думку у своєму Twitter висловив нимецький канцлер Олаф Шольц.

Він наголосив на тому, що Берлін запровадив санкції проти Росії, яка 24 лютого розпочала війну проти України. Ці обмеження працюють, наголосив Шольц.

"Президенте Зеленський, Україна може розраховувати на нашу допомогу! Ми ввели санкції, які працюють. Багато з найтяжчих наслідків стануть очевидними лише в найближчі тижні. І ми постійно посилюємо санкції", - йдеться у повідомленні німецького канцлера.

Як повідомлялося, 18 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, канцлер закликав президента Росії до припинення вогню. Натомість ЗМІ пишуть, що президент країни-агресорки заявив Шольцу: нібито Київ "намагається зупинити мирні переговори" з Росією.

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