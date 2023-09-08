Зеленський може ветувати закон про електронне декларування - джерела у владі

Президент вирішив повернути парламенту проєкт без підпису через норму, яка дозволяє чиновникам ще рік не розкривати публічно свої активи.

Президент Володимир Зеленський може ветувати ухвалений Радою законопроєкт про повернення електронного декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на кілька джерел у владі.

За словами одного із співрозмовників, очільник держави вирішив повернути парламенту проєкт без підпису через норму, яка дозволяє чиновникам ще рік не розкривати публічно свої активи.

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"Цілком ймовірно, що президент накладе вето", - підтвердив інший співрозмовник із команди президента.

Нагадаємо, Верховна Рада України 5 вересня повернула електронне декларування для українських посадовців, проте доступ до декларацій буде закритим. Голосування за відповідну правку нардепи провалили. Зокрема, проти відкритого доступу до декларацій чиновників проголосував нардеп Микола Тищенко, який днями втрапив у чергову скандальну історію.

Очільник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що таким голосуванням нардепи намагаються приховати накрадене під час війни.

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