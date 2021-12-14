Зеленський може завтра зустрітися із лідерами "норманської четвірки", але без Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Зеленський може завтра зустрітися із лідерами "норманської четвірки", але без Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Це буде перша зустріч Зеленського з новим канцлером ФРН.

Президент України Володимир Зеленський, новий канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон можуть зустрітися перед самітом "Східного партнерства" 15 грудня. Говоритимуть про Мінські угоди.

Про це із посиланням на джерело у відомстві канцлера ФРН повідомляє одне з російських видань.

"Перед Східним партнерством відбудеться зустріч Шольца, Макрона, Зеленського, обговорять реалізацію Мінських угод", - повідомило джерело.

До слова саміт "Східного партнерства" заплановано на 15 грудня у Брюсселі. До країн "Східного партнерства" належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Крім того, інформацію про зустріч Володимира Зеленського та нового канцлера Німеччини Олафа Шольца підтвердив і очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, зустріч можлива після переговорів із преидентом Франції Еммануелем Макроном.

Також читайте Новий канцлер Німеччини у першій розмові з Байденом обговорив Україну

"Думаю, що так, після зустрічі з Макроном, цілком імовірно, що буде зустріч з Олафом Шольцем", - заявив Арахамія.

Утім, точної дати політик не назвав.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 грудня, президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонну розмову, зокрема, обговорили ситуацію поблизу українських кордонів.

Читайте також: