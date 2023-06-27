Зеленський на фронті та заяви Кірбі: головні новини ночі 27 червня 2023 року

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Головні новини ночі 27 червня 2023 року:
- "Перемога дається такою високою ціною": Зеленський нагородив бійців, які звільняли Запорізьку область Читати далі –>
- На всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день – Зеленський Читати далі –>
- "Гучна риторика": у США не помітили ознак загрози від замінованої Запорізької АЕС чи російської ядерної зброї Читати далі –>
- Кірбі пояснив причини "повільного" контрнаступу України Читати далі –>
- "Ми не клеїмо наклейку на бампер": у Білому домі відмовилися ідентифікувати інцидент з Пригожиним Читати далі –>
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