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Зеленський на фронті та заяви Кірбі: головні новини ночі 27 червня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4005
Час на прочитання
1 хв
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Зеленський на фронті та заяви Кірбі: головні новини ночі 27 червня 2023 року

Зеленський побував на фронті / Фото: president.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 27 червня 2023 року:

  • "Перемога дається такою високою ціною": Зеленський нагородив бійців, які звільняли Запорізьку область Читати далі –>
  • На всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день – Зеленський Читати далі –>
  • "Гучна риторика": у США не помітили ознак загрози від замінованої Запорізької АЕС чи російської ядерної зброї Читати далі –>
  • Кірбі пояснив причини "повільного" контрнаступу України Читати далі –>
  • "Ми не клеїмо наклейку на бампер": у Білому домі відмовилися ідентифікувати інцидент з Пригожиним Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4005
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