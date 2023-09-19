Зеленський на Генасамблеї ООН: "Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з РФ"

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про спроби "укласти якісь тіньові угоди за лаштунками".

Про це глава держави сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.

"Злу не можна довіряти"

"Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", – закликав він.

Президент запевнив, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.

Ядерна загроза

Зеленський нагадав в ООН, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал.

"Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", – наголосив глава держави.

На його думку, поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів.

"Сьогодні як ніколи людство повинно діяти в повній солідарності, щоб врятувати людські життя. Як стримується ядерна зброя, так само має бути стриманий агресор і всі його інструменти та методи війни. Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову", – говорить глава держави.

Як РФ шантажує світ продовольством та енергією

Зеленський зауважив, що Росія перетворює на зброю багато інших речей, наприклад продовольство, енергію та інші речі.

Він нагадав, що від початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти. Порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників.

"Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких – якщо не всіх – захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю", – каже президент.

Також він нагадав, що Росія перетворює ядерну енергетику на зброю. Наприклад, Запорізьку атомну електростанцію вона обстрілювала, окупувала її й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації.

Депортації українських дітей

Президент нагадав, що різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики – до сьогоднішнього дня.

"Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид", – певен Зеленський.

Росія – загроза світові

Президент Зеленський нагадав, що кожне десятиліття Росія починає нову війну. Так, частини території Молдови та Грузії досі залишаються окупованими.

"Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії", – зауважив він.

Формула миру

Зеленський нагадав, що минулого року представив Українську формулу миру.

"Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", – повідомив глава держави.

За його словами, понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково підтримали цю Формулу миру.

"Важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – усіх, хто не толерує жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту", – зазначив Зеленський.

Зеленський на Генасамблеї ООН - головні новини з Нью-Йорка

Нагадаємо, що перед виступом на Генасамблеї ООН Зеленський закликав виключити РФ з Радбезу.

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