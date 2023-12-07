Зеленський може відвідати Аргентину цими вихідними: ЗМІ дізналися подробиці

ЗМІ дізнались, що президент Зеленський збирається до Аргентини на запрошення новообраного президента країни.

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня ймовірно відвідає Аргентину. Там відбудеться інавгурація нового лідера країни Хав'єра Мілея.

Про це повідомляє TN.

Зазначається, що президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію, але його приїзд не очікувався. Тепер плани президента приїхати до Буенос-Айресу нібито підтвердили неназвані джерела в посольстві України.

Видання називає таку поїздку потужним політичним жестом щодо регіону, оскільки це може стати першим візитом Зеленського до Латинської Америки від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Крім того, журналісти наголошують, що запрошення Зеленського на інавгурацію є явним жестом підтримки України з боку Мілея. Таким чином позиція Аргентини щодо України різко змінюється після того, як його обрали президентом на виборах у листопаді.

Зазначається, що Мілей запросив президента України відвідати Аргентину під час телефонної розмови після перемоги на виборах та запропонував, щоб його країна стала місцем проведення можливого регіонального саміту щодо війни.

Нагадаємо, Хав'єр Мілей - економіст і зірка аргентинських токшоу. Два з половиною роки тому він заснував лібертаріанський альянс "Свобода наступає" і восени 2021 року він потрапив до парламенту. Символом свого руху Мілей обрав бензопилу, яка символізує намір радикально розібратися з проблемами в країні.

Його давно порівнюють із найексцентричнішим американським президентом Дональдом Трампом. І через зовнішній вигляд, і через те, що прихильників він "заводить", наче справжня рокзірка.

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