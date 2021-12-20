Зеленський надалі лідирує у рейтингу довіри до політиків: результати нового опитування

Найбільшу недовіру українці мають до Порошенка - 75%.

Чинний президент України Володимир Зеленський продовжує очолювати рейтинг симпатій серед українських виборців.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями групи "Рейтинг", проведеними 14-16 грудня цього року, Зеленському довіряють 38% опитаних, не довіряють – 61%. Рівень довіри до чинного президента стабільний і не змінився за місяць, оскільки за результатами попереднього опитування, проведеного 10-13 листопада, йому також довіряло 38%, а не довіряло - 59%.

На другому місці за рівнем довіри – Володимир Гройсман, якому 32% довіряють, і 60% - не довіряють. Дмитру Разумкову довіряють 30%, а 41% - не довіряють і ще чверть не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25% (у листопаді було - 27%), не довіряють – 73% (місяць тому - 71%). Петру Порошенку довіряють 25% (у листопаді також - 25%), не довіряють – 75% (у листопаді було - 73%). Юрію Бойку довіряють 22% (у листопада - 24%), не довіряють – 61% (місяць тому було 59%), не знають його – 15%.

Таким, чином, за місяць серед населення зріс рівень недовіри до політиків.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 14-16 грудня 2021 р.