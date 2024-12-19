Зеленський надав першу оцінку зустрічі з партнерами у Брюсселі

Під час зустрічей у Брюсселі з партнерами були обговорені багато важливих тем, зокрема доволі чутливих.

Президент України оцінив як «дуже хорошу» зустріч, що відбулася у середу ввечері з європейськими лідерами в брюссельській резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це Володимир Зеленський розповів журналістам в ніч на четвер за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО та провідними європейськими політиками, - пише Укрінформ.

«Вся війна – як один день, і він ще не закінчився, на жаль. Але ми робимо все, щоб Україна була сильною, щоб ніхто нам нічого не нав’язував. Я думаю, що все в нас виходить. З партнерами була дуже хороша зустріч, і не одна. Була з президентом Макроном, з генсеком НАТО Рютте. Потім у нас була перша частина зустрічі з лідерами Європи... буде продовжена завтра зранку», - зазначив глава Української держави.

Він повідомив, що під час зустрічей у Брюсселі з партнерами були обговорені багато важливих тем, зокрема доволі чутливих. Наприклад, стосовно негайних заходів для захисту української енергетики, яку Росія атакує практично кожного дня.

«Зима й енергетика. Нам треба терміново захистити енергетику. Зараз потрібні 19 систем протиповітряної оборони, щоб захищати все, по чому цілить - причому щоденно - Російська Федерація. Тому є актуальні речі, без фантазій. Ми ходимо по землі, і треба вирішувати те, що (необхідне - ред.) зараз. Є такі речі, як ППО, які ще системи нам потрібні від Сполучених Штатів. Ми будемо говорити разом з партнерами, щоб Європа теж допомагала», - зазначив Президент.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного розгортання в Україні європейських миротворців, Зеленський підтвердив, що обговорював цю тему з президентом Франції.

«Що стосується миротворців, - ми проговорювали з Емануелем (Макроном - ред.) його давнішню ідею. Ми підтримуємо, в принципі, ідею посилення України. Питання тут у деталях. Ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Емануель вже мав контакти з деякими лідерами, і я бачу, що вже є позитив від деяких лідерів. Ми в процесі, але це не простий процес. Ви розумієте, які у цьому є ризики», - зауважив глава держави.

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