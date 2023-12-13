Зеленський нагадав, що українці знищили ядро "вагнерівців"

Президент України Володимир Зеленський заявив у США, що Україна досягла серйозних успіхів на полі бою, в тому числі знищила ядро російського ПВК «Вагнер», добилася переможних позицій у Чорному морі та не зупинятиметься на цьому.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, - пише Укрінформ.

«Наші хлопці знищили 20 тисяч «вагнерівців». Це серйозні терористи, які наводили хаос повсюди… на Африканському континенті, виконували операції в Сирії, в Україні… Тобто ядра цієї терористичної організації вже немає. Це зробила Україна», - підкреслив президент.

Він зазначив, що українська сторона понесла великі жертви, але однак, це трапилося.

Зеленський наголосив, що успіхи на фронті Україні далися непросто, однак вони є серйозними. Зокрема, Україна досягла переможних позицій у Чорному морі, знищивши військові кораблі та відігнавши російський флот до територіальних вод РФ.

«Так, дещо вони досі залишаються у Чорному морі біля нашого – тимчасово окупованого – Криму, але ми над цим будемо працювати й далі», - зауважив глава української держави.

До того ж Зеленський підкреслив, що Росія після свого масштабного наступу не захопила жодного українського поселення. Натомість Україна звільнила 50% захоплених територій, додав президент.

«Це дуже непогано, і ми будемо продовжувати», - резюмував президент України.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія провалилася в спробах стерти Україну з лиця землі.

Також пізніше президент України Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі.

Зауважимо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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