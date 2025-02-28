Зеленський нагадав Трампу, як Путін порушував перемир’я

Для тривалого миру недостатньо досягнути домовленості про припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами українського лідера, для тривалого миру недостатньо досягнути домовленості про припинення вогню.

"Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так. Путін порушував його 25 разів, зокрема і під час вашої каденції, містере президенте", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не хоче говорити про гарантії безпеки, поки не буде укладена угода про надра між Україною та США.

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