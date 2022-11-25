Зеленський нагородив 216 бійців ЗСУ: "Дякую вам, воїни"

Особливо президент відзначив бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар".

Президент України Володимир Зеленський повідомив 25 листопада, що підписав укази про нагородження держнагородами 216 військовослужбовців Збройних сил.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Ввечері підписав чергові укази про нагородження наших воїнів. 216 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами", – сказав Зеленський.

"Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар" за хоробрість, за результативність у знищенні ворога і проведенні контрнаступальних дій. А також – прикордонників Львівського і Могилів-Подільського загонів, які стійко боронять Бахмутський та Авдіївський напрямки. Дякую вам, воїни", – зазначив президент.

Він також подякував усім, хто воює за українську державу, хто робить усе, щоб "подавити окупантів, які обстрілюють, на жаль, Херсон, Запоріжжя і інші наші міста".

"Дякую кожному і кожній, хто працює заради України і українців, усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику, зв’язок", – додав Зеленський.

Зеленський звернувся з терміновим проханням до всіх українців

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська повідомила, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії побільшало жінок-військовослужбовців, і наразі їхня кількість сягає 40 тис.

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