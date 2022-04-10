Зеленський нагородив 430 військовослужбовців: 55 - посмертно

Орденом Данила Галицького відзначені 18 військових.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 - посмертно.

Про це йдеться у відповідному указі, який опублікований на сайті глави української держави.

Згідно з цим документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджено дев'ятьох військовослужбовців, III ступеня - 49, із яких двох - посмертно.

Також Зеленський відзначив орденом “За мужність” І ступеня одного військовослужбовця, II ступеня - трьох, III ступеня - 149 військових, серед яких 49 - посмертно.

Орденом Данила Галицького відзначені 18 військових.

Медаллю “За військову службу Україні” - 168 військових, а медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня - п'ятьох.

Медаллю “Захиснику Вітчизни” - 28 військових, серед яких чотирьох - посмертно.

Нагадаємо, раніше президент наголосив, що Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти агресивної Росії. Якщо цього не станеться, то це буде сигналом для РФ, що можна розпочинати нову криваву хвилю війни.

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